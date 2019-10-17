Spor
Para atıcılıkta bronz madalya17 Ekim 2019 Perşembe 12:11 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 12:38
Dünya Para Atıcılık Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde kadınlar 10 metre havalı tabanca finali yapıldı.
Finalde 214,2 puan toplayan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, Ukraynalı Iryna Liakhu (235,8) ve İranlı Sareh Javanmardi'nin (233,6) arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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