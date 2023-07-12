Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.07.2023 19:37

Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı

Hırvatistan'da devam eden Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya elde etti.

Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde Ayşegül Pehlivanlar, 209.5 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde yarışan diğer bir milli sporcu Aysel Özgan ise müsabakayı 190.2 puanla 4. sırada tamamladı.

10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 kategorisinde Cevat Karagöl de 192.3 puanla müsabakayı 4. olarak noktaladı.


ETİKETLER
Atıcılık Hırvatistan Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Polonya, 10 yıl içinde yaklaşık 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyaç duyacak
20:19
Düzce'de selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
20:12
Zelenskiy: Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor
20:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
20:05
İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB'ye üyelik sürecinde katkı sözü verdi
20:09
TBMM'de memur ve emekli aylıklarını arttıran teklifin görüşmelerine başlandı
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ