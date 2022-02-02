Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda geri çağrıldı. Milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.
İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.
Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.
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