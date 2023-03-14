Dalaman’dan Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kılavuzlu Millet Bahçesindeki Kırgız çadırlarında ikamet eden depremzede çocuklara ödülünü bağışlayan Muslu, çocuklara çeşitli hediyeler de takdim ederek, 2 gün boyunca onların misafiri oldu.

Murat Muslu, müsabakadan kazandığı ödülün bir kuruşuna dahi dokunmadan depremzedelere bağışladı.

Atletizm 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Gülle atma ve Uzun atlama dallarında şampiyonlukları olan Murat Uslu’nun antrenörü bir Kırgız kızı Türk gelini Darika Adatovna Acar.

"Otizm başarıya, merhamete, vicdana engel değildir"

Şampiyon Muslu, antrenörü ve sevenleri tarafından Darika’nın Meleği olarak anılıyor. Muslu’nun üzerinde 17 yıl emek veren antrenörü Darikai, otizmin başarıya, sevgi ve merhamete engel olmadığını ifade etti.

"Ben Kırgız kızı Türk gelini Darika Acar. Özel sporcular antrenörüyüm. Yanımdaki oturan çocuk özel bir çocuktur. Asla bu çocuklara, sporculara otizm demiyorum. Bunlar benim meleklerim. Bu çocukları zamanında okula gidemez, okuyamaz, asla konuşamaz denilen çocuklardı. 5 senedir 400, 800, 1500, 3000 fırlatmada, uzun atlamada Türkiye şampiyonu oldu. 3 senedir de uluslararası 10, 15, 20 kilometrede maratoncular. İnanır mısınız 2023 8 ocakta Adana’da 21 kilometre koşarak bu ödülü, bu sporcum Murat Muslu kazandı. Bir kuruşuna dokunmadan depremzede kardeşlerimize bağışlıyor. Otizm başarıya, merhamete, vicdana engel değildir. Engel biziz."