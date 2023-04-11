Öğretmenini vuran 6 yaşındaki öğrencinin annesi suçlu bulundu

Newport News kentinde meydana gelen olay sonrası açılan soruşturma kapsamında, evden getirdiği silahla öğretmenini yaralayan çocuğun annesi Deja Taylor, çocuk ihmali ve bir çocuğu tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.

Commonewhealth Virginia Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Jüri, Deja Taylor'ı 6 Ocak 2023'te Richneck'teki silahlı saldırıyla bağlantılı olarak suçlu buldu." ifadesi kullanıldı.

Savcı Howard Gwynn imzalı açıklamada, Özel Büyük Jürinin, "ek kişilere yönelik ek suçlamaların" gerekip gerekmediğine dair soruşturma yapacağını, gerekli görmesi durumunda "ek iddianameler" hazırlayabileceğini belirti.

Gwynn, geçen ay, çocuğun olayla ilgili ceza almayacağını belirtmişti.

Elinden ve göğsünden vurulan 25 yaşındaki öğretmen Abigail Zwerner'in okula açtığı 40 milyon dolarlık tazminat davasında okul yönetiminin, çocuğun şiddet eğilimli olduğundan haberdar olduğu ve ailesinin onu özel eğitim sınıflarına yerleştirmeyi reddettiği iddia edilmişti.