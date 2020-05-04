Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte yarın saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek.

19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yarın yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.

"Bilim Kurulu'yla da futbolun durumuna ilişkin görüşmelerimiz olacak"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile buluşacak. Başkan Özdemir, Akşam Gazetesine konuştu.

"Sağlık Bakanımızdan randevu aldık. Bir görüşmemiz olacak. Kendisinin görüşlerini alacağız. Daha sonra Bilim Kurulu'yla da futbolun durumuna ilişkin görüşmelerimiz olacak. Ondan sonra bir yol haritası belirleyeceğiz. Tarih 12 Haziran mı olur, daha sonra mı olur? Nedir, ne değildir her şeyi konuşacağız."

Başkan Özdemir, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve alt lig ekiplerinin başkanlarının katıldığı toplantının detaylarını da aktardı.

"Birinci Lig takımları oynamak istiyor. İkinci ve Üçüncü Lig takımlarının ise yüzde 77'sini oynamak istemiyor. Onlar diyor ki, 'Birincilere ödülleri verilsin ama küme düşme olmasın."