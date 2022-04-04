TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi.

#SONDAKİKA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevini bıraktı. Spor camiasının gündemine bomba gibi düşen istifa haberine dair detayları @trtspor Haber Müdürü Erhan Seven aktardı.https://t.co/KKoQQkgIK9 pic.twitter.com/RvLFQiiTn9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 4, 2022

Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.