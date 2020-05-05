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Nihat Özdemir Bakan Koca ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Ankara'da futbol liglerinin kaderini yakından ilgilendiren bir toplantı gerçekleşti. Önemli zirvede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
Özdemir, Bakan Koca'nın ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle de görüştü.
Görüşmelerin ardından bir açıklama yapılmazken liglerin kalan kısmıyla ilgili kararın, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin ardından verilmesi bekleniyor.
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