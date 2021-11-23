Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
NEF Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 kişi yaralandı
Galatasaray NEF Stadyumu girişinde vinç devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı.
Olay, Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde yaşandı. Stat girişinde çalışma yapan vinç, bir anda devrildi.
Olayda vinç sepetinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Galatasaray
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