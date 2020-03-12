Haber Giriş: Kaynak: AA
NBA'de tüm maçlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
NBA, basketbolcularından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika nba NBA basketbolcuları koronavirüs kovid-19 nba maçlarıSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 05:05
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