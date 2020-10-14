İtalya Ligi yönetimi, Juventus maçında sahaya çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

Güney İtalya ekibine ayrıca bir puan silme cezası da verildi.

Napoli, aralarında Elif Elmas'ın da olduğu oyuncuların koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine takım olarak karantinaya giriş ve Torino'ya gitmemişti.