Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

"Maalesef bu tiyatro bile değil, komedi"

Cengiz, başkan olduktan sonra diğer takımların da maçlarını izlemek durumunda kaldığını belirtti.

"Bizim maçımız cuma günüydü. Cumartesi ve pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp dinlenmeye çıktım. İnsan tiyatroyu görüyor. Tiyatro derken de bir kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil, komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış."

Cengiz, büyük takımlar gol yediğinde neticeyi artık tahmin ettiğini kaydetti.

"Son 3-4 haftadır kesin tahmin ediyorum ve yanılmıyorum da. Onun için izlemiyorum. Aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor."

"VAR'a gidin ama esiri olmayın"

Cengiz, hakemlerin VAR sisteminin etkisi altında kalmaması gerektiğini aktardı.

"Ali Palabıyık'ın üzerinden bütün hakemlere sesleniyorum. VAR'a gidin ama esiri olmayın. Haksız bir kararı bizim lehimize de vermeyin, çünkü öbür camiayı ayağa kaldıracaksınız."

"VAR odasına telefon giriyor mu, VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor?"

Cengiz, hakemlerin toplumsal gerginliğe sebep olmaması gerektiğini kaydetti.

"Bundan sonra orta hakemlere değil, VAR'a bakın. VAR odasına telefon giriyor mu, VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum."

"Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok"

Cengiz, Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi.

"Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Net çünkü, görüyor kararını veriyor. Enteresan olan, kendini asıl hakem gören Suat Arslanboğa, 'Hayır, gel bak. Kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü.' diyor. Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor, sadece 'Bana kırmızı verme' diyor, sarı kart verse yetecek. Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok. Benim bu sözlerim üzerine açıklama yapacaklar. Açıklama yaparlarsa lütfen bütün konuşmaları canlı yayına versinler. İtiraz edilen konuları açık versinler, ama küfür, hakaret varsa, veremeyiz derseler saygı duyarım."

"Neticeyi VAR hakemleri belirlemeye başladı"

Cengiz, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) içinde VAR organının oluştuğunu iddia etti.

"Artık maçların neticesini orta hakemden ziyade VAR hakemleri belirlemeye başladı. Bu, sona doğru daha da artmaya başlayacak."

Türkiye Futbol Federasyonunun iyi niyetle çalıştığını aktaran Cengiz, MHK'nin içinde VAR hakemlerinin "kemikleşmemesi" gerektiğini savundu.

"MHK artık gücünü yitirdi"

Cengiz, MHK'nin görevini yapmadığını ileri sürdü.

"Bundan da bana ceza vereceklerse versinler. MHK'nin içindeki hizipler MHK'yi peşinden sürüklüyor. Kontrolü kaybetmiş durumda MHK yönetimi. MHK, maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Serdar Tatlı oradan ayrılsın. Bunda iyi niyet aramam. Kötü niyet ve kötülük ararım. MHK artık gücünü yitirdi."

"Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek"

Ligin bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp, Galatasaray'ın elinde. Oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlandığında başında 10 futbolcu olmalıydı, golümüz verilmediğinde en az 10 oyuncumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil. Profesyonelce bakıyor. Ben izlerken çıldırıyorum."

"Pandemi var. Çekilemiyorum. Çünkü kayyum gelecek"

Cengiz, mayıs ayında yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulla ilgili soruya yanıt verdi.

"Pandemi var. Çekilemiyorum. Çünkü kayyum gelecek, biliyorum. Seçim yapamıyoruz. Ölümüne mücadele ederim, yeter ki seçimler açılsın. Özgür seçimler olunca her şeyi görecekler. Beni bir adım geri çektiremezler."