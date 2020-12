Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Nesine.com ile imzalanan sponsorluk sözleşme töreninde açıklamalarda bulundu.

"Kendisi dünya çapında bir isim ve karakter. O, gereğini yapacaktır"

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübe geçen sezon transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok resmi müsabakada forma giyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Bazen bir çiçeği alıyorsunuz bir yerde müthiş açıyor. Aynı çiçeği 1 metre yerini değiştiriyorsunuz ama olmuyor. Falcao, haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her anlamda Galatasaray'a katkı sunacağına inanıyorum. Ne kendisini ne de Galatasaray'ı zor durumda bırakacaktır. Kendisi dünya çapında bir isim ve karakter. O, gereğini yapacaktır. Zaten çalışıyor, inşallah en kısa zamanda dönecektir. Bir şey diyemem. Her şey olabilir. Ben kalacak mıyım? Bilmiyorum. Birden bire rahatsızlık çıkıyor. Her şeyin Galatasaray için hayırlısının ve iyisinin olmasını diliyorum."

"Hocamızın yaptığı, emsallerine göre çok masum"

Mustafa Cengiz, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim'in yaptıklarının emsallerine göre masum olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, göreve geldiklerinden bu yana yönetim ile Terim arasında sorun varmış gibi algı oluşturulduğunu savundu.

"Göreve başladığımdan bu yana devamlı olarak 'Florya ile yönetim arasında problem var.' deniyor. Bir kavga ortamı aranıyor. Fotoğrafa göre yorum yapıyorlar. Böyle yazı ve yorumlar görüyoruz. Üzülüyorum. Bunu yapmayın. Medyumluk yapmayın. Aramızda hiçbir sorun yok. Hocamız, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli teknik direktör. O bir mücadele veriyor. Bir faule tepki verdi. Hepsi bu. Sahaya girdiği söyleniyor. Sahaya girdi de rakibe saldırmadı ki. Hakemlere de bir şey demedi. Tam tersine rakibi kutladı. Rakibin kalecisi kendisiyle fotoğraf çektirip 'İmparator' diye sosyal medyasında paylaştı. Bazı kesimler buna mal bulmuş mağribi gibi sarıldı. Bunu yapmayın. Bu bir yere götürmez. Hocamızın yaptığı, hakemi dövenler, sahaya girenler gibi emsaller içinde çok masum. Bazı şeylerin konuşma ve anlatmayla hallolacağına inanıyorum."

"Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Sadece biraz formsuzlar"

Cengiz, hakemlerle ilgili eleştirilere değindi.

"Bizim yüreğimizi burkan şeyler oldu. 17 kulüp adına 'Hakemler de insandır. Hata yapar.' diye bildiri imzalandı. Onu yazanlar, kural hatası ve hakem hatası diye bildiri yayımladı, ayağa kalktı. Ben olsam utanırım. Bunu yaptılar. Yanlış taç ve penaltı verdi diye 2 hakemin (Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar) hayatını kararttılar. Günah değil mi? Neden bir kişi itiraz etmedi? Bir hakem 20-30 yılda yetişiyor. Zamanında bizim aleyhimize karar veren hakemlerdi. Bir hakemi kırmızı kart gösterdi diye (Deniz Ateş Bitnel) sürdüler. Günah değil mi? Madem zor yetişiyor neden bunu yapıyorsunuz? Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Sadece biraz formsuzlar. Lüfen her takım için dikkatli olsunlar. Çünkü hiç kimse mutlu değil."

"Hakemler dürüst davranmayanla uğraşmalı"

Cengiz, hakemlerin zaman geçirmek için numara yapan futbolcularla mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

"Merkez Hakem Kurulunun başında çok değerli bir isim var. Bütün hakemler değerli ama bir günde düzelmez. Türk hakemliği, Türki futbolunun önüne geçmeli. Hakemler, kendini yere atanlar, sahtekarlık yapanlar, zaman geçirmeye çalışan, dürüst davranmayanla uğraşmalı. Hakemler, ölü gibi yere yatıp vakti geçirdikten sonra aslanlar gibi ayağa kalkanlara kesinlikle müdahale etmeli."

"Kulübün borcu çok"

Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yeni yapılandırma anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve imzaların henüz atılmadığını söyledi.

Mustafa Cengiz, devre arası transfer dönemiyle ilgili çalışmalarının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Bize tevdi edilen görevin gereğini yapıyoruz. Tarihimizde ilk defa artıya geçtik. Kulübün borcu çok. Gelirlerimizde 500 milyon lira azalma var. Çok ciddi zarar ediyoruz. Buna rağmen en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Bizim ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız, gelecek yönetimleri zor duruma düşürmememiz gerek. Yapılandırma yapıyoruz. Bu yapılandırmada giderleri azaltacağımıza söz veriyoruz. Bugün 5 yıl gibi bir yapılandırma yaptık. İlk geldiğimizde 380 milyon lira yapılandırdık. Devletimiz sağ olsun. Yapılandırma anlaşmasındaki 5 yılı 9 yıla çıkarmak için görüşüyoruz. İki yıl ödemesiz 7 yıl vade istiyoruz. Buna karşı çıkanlar var. Bunlara gülüyorum. 'Ailenin geleceğini tehlikeye attın.' diyorlar. Bu hangi mantık, hangi iş adamlığı, hangi kafa yapısı buna hayır der. Ben böyle bir şey görmedim. Bunu eleştiriyorlar. 'Sizin ömür boyu üstünüzde kalacak.' diyorlar. İnşallah ömür boyu bu yönetimin üstünde kalır da hiç olmazsa aklı basan sessiz kitle bize teşekkür eder. Çünkü teşekkür ve vefa en az aidiyet ve sadakat kadar değerli duygular."

"Hiçbir arkadaşımızın Galatasaray'a hizmet etmekten başka ajandası yok"

Cengiz, görev sürecinde yaptıklarına değindi.

"Biz geldiğimizde bütün teminatlar verilmişti. Bir tane teminat vermediğimiz gibi Riva ile Florya'yı kurtardık. Teşekkür alamadık, eleştiri alıyoruz. İnşallah Kemerburgaz'ı ve Galatasaray Adası'nı halledeceğiz. Ada'da açılan 6 dava var. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Salonu da Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Tabii kalırsak. Bizi burada ve ayakta tutan tek şey taraftarın manevi desteği. Yönetimimizde hiçbir arkadaşımızın Galatasaray'a hizmet etmekten başka ajandası yok. Bundan bile şüphe edenler var."

"UEFA'da kritik bir noktadayız"

Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları Finansal Fair Play anlaşmasının sürdüğünü dile getirdi.

"UEFA'da kritik bir noktadayız. Futbolcu ihraç etmeden ya da takım giderlerimizi düşürmeden transfer yapma şansımız yok. Çok girişimimiz oldu. Transfer komitesi kurduk. Sevgili hocam da 'Ben karışmayacağım' demesine rağmen katkıda bulunuyor. Kendisine 'Bu söz kalsın, karışacaksın.' dedim. Hepimiz çalışıyoruz. Ancak ne derece tatmin eder bilemem. Falcao'yu getirdik. 60 bin kişi karşıladı. Büyük bir disiplin içinde 4-5 saat geciken Falcao'yu beklediler. Falcao'ya 'Sen gündüz görsen korkardın. Bir kent yürüdü.' dedik. Taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu edecek, kulübümüzün geleceğini sağlam tutacak transferler yapacağız. Her transfer tutar mı bilmiyoruz ama tutturmaya çalışacağız. Taraftarlar, bizim için her şeyden önemlidir."