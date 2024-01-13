MKE Ankaragücü'nün rakibi Kasımpaşa

MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa, Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

Kasımpaşa, 35. dakikada Aytaç Kara ile 1-0 öne geçti. MKE Ankaragücü ise 45+1. dakikada Mujakic ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Bajic 64. dakikada MKE Ankaragücü'nü 2-1 öne geçirdi.

Ligin ilk yarısını 21 puanla 13. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 6 karşılaşmasında galip gelemedi.

Son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden başkent ekibi, daha sonraki 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Kasımpaşa ise sezonun ilk yarısını 26 puanla 9. sırada bitirdi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü taraftarı, PFDK tarafından verilen beş maçlık cezanın üçüncüsünü bu karşılaşmada çektiği için tribünde yer alamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada kaleci Bahadır'ın savunma arkasına gönderdiği degaj vuruşta topu kontrol eden ve rakip kaleci Gianniotis'i geçen Cephas'ın çektiği şutta Taylan Utku Aydın, meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olarak mutlak bir golü engelledi.

GOL - 35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Bahadır'ın hatasıyla topu kazanan konuk ekipte ceza sahasına giren Hajradinovic, meşin yuvarlağı ceza yayının üzerindeki Aytaç Kara'ya çıkardı. Düzgün bir şut çeken Aytaç, topu sol direğin dibinden filelere gönderdi. 0-1.

42. dakikada Hajradinovic'in şutunda top ceza sahasının içinde Neto'nun önünde kaldı. Neto'nun kale sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cephas'ın çektiği şutu kaleci Gianniotis, sağına uzanarak topu kontrol etti.

45. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cephas'ın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

GOL - 45+1. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı korner atışında kale sahasında iyi yükselen Mujakic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdağan, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Cephas, Chatzigiovanis, Bajic

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa

Goller: Dk. 35 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 64 Bajic (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 24 Kitsiou (MKE Ankaragücü)