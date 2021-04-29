Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
MKE Ankaragücü'nün konuğu Gaziantep FK
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
MKE Ankaragücü, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 10'undan galip gelirken, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisi 38 puana sahip.
Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan Gaziantep FK son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefi doğrultusunda maçı kazanmayı hedefliyor.
Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: MKE Ankaragücü Gaziantep FK Süper Lig
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