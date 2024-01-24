MKE Ankaragücü'nün konuğu Fatih Karagümrük

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
MKE Ankaragücü, 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.
İki takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.
Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda yer alan Ali Sowe ve Garry Rodrigues ile sakatlığı bulunan Alper Uludağ, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Stat: Eryaman Stadı
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener