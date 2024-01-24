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Spor
TRT HABER/AA 24.01.2024 16:45

MKE Ankaragücü'nün konuğu Fatih Karagümrük

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor.

MKE Ankaragücü'nün konuğu Fatih Karagümrük

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

MKE Ankaragücü'nün konuğu Fatih Karagümrük

MKE Ankaragücü, 25 puanla 12. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise 21 puanla 16. sırada bulunuyor.

İki takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı.

Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda yer alan Ali Sowe ve Garry Rodrigues ile sakatlığı bulunan Alper Uludağ, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

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