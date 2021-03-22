Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir personelin koronavirüs test sonucunda İngiltere mutantına rastlandı.

"Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz."