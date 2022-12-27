Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, ligin 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerken, HangiKredi Ümraniyespor ise sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildi.

15 haftada 16 puan toplayan başkent temsilcisi 11. sırada yer alırken, HangiKredi Ümraniyespor ise 15 haftada topladığı 7 puanla 19. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Moreira, Zahid, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Jese, Sowe.

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Onur Atasayar, Glumac, Popov, Sackey, Serkan Göksu, Avounou, Santos, Umut Nayir, Valle, Geraldo.