MKE Ankaragücü Ümraniyespor'u ağırlıyor
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyor.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, ligin 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerken, HangiKredi Ümraniyespor ise sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildi.
15 haftada 16 puan toplayan başkent temsilcisi 11. sırada yer alırken, HangiKredi Ümraniyespor ise 15 haftada topladığı 7 puanla 19. sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, Candaş Elbil
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Moreira, Zahid, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Jese, Sowe.
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Onur Atasayar, Glumac, Popov, Sackey, Serkan Göksu, Avounou, Santos, Umut Nayir, Valle, Geraldo.
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