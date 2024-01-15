Puslu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.01.2024 10:10

MKE Ankaragücü Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MKE Ankaragücü Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak maç, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda ise TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1'le geçti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da karşılaşan iki takım, sahadan 1-1 berabere ayrılmışlardı.

Söz konusu maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası ligde beş maç ceza alan MKE Ankaragücü, iki karşılaşmanın ardından kupada taraftarıyla bir araya gelecek. Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

ETİKETLER
MKE Ankaragücü Türkiye Kupası Çaykur Rizespor
Sıradaki Haber
NBA'de heyecan sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
10:40
e-Devlet şifre işlemleri Türksat merkezlerinden de yapılabilecek
10:35
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı
10:19
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,8 arttı
10:25
Yolu kapanan mezradaki 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
10:07
Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı
Cakarta'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için ABD Büyükelçiliği önüne binlerce ayakkabı bırakıldı
Cakarta'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için ABD Büyükelçiliği önüne binlerce ayakkabı bırakıldı
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ