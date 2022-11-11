Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayan MKE Ankaragücü, Trabzonspor karşısına moralli çıktı.

Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti.

Son haftalarda yakaladığı formunu Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri haftaya 12 puanla 14. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ankaragücü 12,5 yıldır rakibini yenemiyor

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışıyor.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı.

Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.

31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 57 Jese), Beridze, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Vitor Hugo (Dk. 46 Denswil), Eren Elmalı, Larsen, Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Naci Ünüvar), Hamsik, Gbamin, Bardhi, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Djaniny), Maxi Gomez.

Sarı kartlar: Dk. 14 Hugo (Trabzonspor), Dk. 26 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)