Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.

Bordo mavililer 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılacak. Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.