MKE Ankaragücü Trabzonspor'u ağırlıyor
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü bugün Trabzonspor'u konuk ediyor.
Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.
Bordo mavililer 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılacak. Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.