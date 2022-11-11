Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayacak MKE Ankaragücü, Trabzonspor karşısına moralli çıkacak.

Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan MKE Ankaragücü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti.

Son haftalarda yakaladığı formunu Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri haftaya 12 puanla 14. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ankaragücü 12,5 yıldır rakibini yenemiyor

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı.

Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Moreira, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Beridze, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Larsen, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez.