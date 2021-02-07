Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden ve 18. puanla 20. sırada yer alan MKE Ankaragücü kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Ligde 5 haftadır kazanamayan Demir Grup Sivasspor 25 puanla 14. sırada bulunuyor. Sivasspor başkent deplasmanında galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Pazdan'ın ceza sahası içinde Max Gradel'i düşürmesi sonucu Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı.

GOL - 11. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1.

13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kayode'nin kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın kucağında kaldı.

20. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Burak Şeker, İbrahim Akdağ'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Hakemin pozisyonu VAR'da incelemesi tavsiye edildi. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, penaltı kararını iptal etti.

26. dakikada Pinto'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lobjanidze topu kale sahasının içindeki Badji'ye çevirdi. Müsait durumdaki Badji'nin vuruşunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu sağ direk dibinden kornere gönderdi.

34. dakikada İbrahim Akdağ'ın savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol eden Badji'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.