Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan başkent ekibi, 12 puanla 18. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 14 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle birlikte 20 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

Mücaadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz