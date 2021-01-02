Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Malatyaspor'u ağırlıyor
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan başkent ekibi, 12 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 14 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle birlikte 20 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.
Mücaadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz
Etiketler: MKE Ankaragücü Süper Lig Yeni Malatyaspor
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