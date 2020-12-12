Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Konyaspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.
Ligde bir maçı eksik olan, bir haftayı da bay geçen sarı-lacivertli takım, oynadığı 9 karşılaşmada 2 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.
İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi MKE Ankaragücü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...
Etiketler: MKE Ankaragücü Süper Lig Konyaspor
Sıradaki Haber
5 milli sporcu finale kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz