MKE Ankaragücü Konyaspor'u ağırlıyor

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor.

Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Sivas'ta alan 5 puanlı MKE Ankaragücü, çıkışa geçmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor karşısında bu sezon ilk kez kaybeden 8 puanlı Tümosan Konyaspor ise Ankara'da galip gelerek moral bulmayı amaçlıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hanousek'in soldan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Erkan Özdamar, gol kararı verdi. 1-0.

24. dakikada konuk ekipten Oliveira'nın yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

GOL - 28. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

44. dakikada ev sahibi ekipten Dokanovic'in yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Eryaman

Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 45+5 Hayrullah Bilazer), Radakovic, Mujakic, Hanaousek, Cem Tuna Türkmen, Dokanovic, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Oğulcan Ülgen, Soner Dikmen, N'Zonzi, Morena, Oliveira

Goller: Dk. 3 Bajic (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)