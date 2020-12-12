Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

MKE Ankaragücü'nün golünü 16. dakikada Saba Lobjanidze, 48. dakikada Torgeir Börven attı.

Konyaspor'un gollerini 29. dakikada penaltıdan Uğur Demirok, 38. dakikada Milosevic kaydetti.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Sarı-lacivertli takım 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sağ taraftan Diousse'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarı çıktı.

GOL - 15. dakikada savunmadan Pinto'nun gönderdiği uzun topa Lobzhanidze hareketlendi. Bu sırada Sehic kalesini terk edip ceza alanı dışına kadar çıkmıştı, Lobzhanidze tek dokunuşla topu ağlara yolladı. 1-0

PENALTI - 27. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic ceza sahası içinde yerde kaldı hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 29. dakikada Uğur Demirok beyaz noktadan yaptığı vuruşta topu kalecinin soluna doğru gönderdi, Friedrich köşeyi tuttursa da gole engel olamadı. 1-1

GOL - 38. dakikada Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Jevtovic arka direğe ortaladı, Skubic'in kafayla indirdiği topa Milosevic ceza alanı ön çizgisinden gelişine çok sert ve düzgün vurdu. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Dk. 48 dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Stelios Kitsiou'nun ortasına arka direkte Börven kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. 2-2

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto, Assane, Lukasik, Bolingi, Endri, Saba Lobzhanidze, Börven

İtifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali.

Goller: Dk. 15 Saba Lobzhanidze, Dk. 48 Torgeir Börven (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Uğur Demirok, Dk. 38 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)