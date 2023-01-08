MKE Ankaragücü Kayserispor'u ağırlıyor
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Ligdeki son iki maçında Hangikredi Ümraniyespor'a evinde, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, haftaya 16 puanla 14. sırada girdi.
Kayseri ekibi ise Dünya Kupası arasından sonra çıktığı 3 maçta da puan alamadı. Ligde 8. sırada yer alan Yukatel Kayserispor'un 23 puanı bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
GOL - 15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 0-1.
25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
GOL - 38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Beridze, Sowe
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan Sazdağı, İlhan Parlak
Goller: Dk. 15 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 38 Sowe (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Diack, Dk. 45+2 Mujakic (MKE Ankaragücü)
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