MKE Ankaragücü Kayserispor'u ağırlıyor
Süper Lig'de 4. haftasında MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
Sezona Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisiyle başlayan başkent ekibi, Sivas Deplasmanından 1 puanla dönmüştü.
1 puanı bulunan Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maçını kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor.
Lige Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Hes Kablo Kayserispor, daha sonra Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından yenik ayrıldı.
Sarı kırmızılı ekip Başkent deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişe dur demek istiyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
11. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Adzic'in yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
18. dakikada Adzic'in pasıyla topla buluşan Börven'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
23. dakikada Lukasik'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen İlhan Parlak'ın ceza yayına girmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
GOL - 42. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1
İlk yarı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Eryaman.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen.
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper, Adzic, Börven.
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga.
Gol: Dk. 42 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)
- 20:49
- 20:43
- 19:46
- 19:10
- 19:02