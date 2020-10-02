MKE Ankaragücü Kayserispor'u ağırlayacak
Süper Lig'de 4. haftasında MKE Ankaragücü, bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Sezona Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisiyle başlayan başkent ekibi, Sivas Deplasmanından 1 puanla dönmüştü.
1 puanı bulunan Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maçını kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor.
Lige Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Hes Kablo Kayserispor, daha sonra Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından yenik ayrıldı.
Sarı kırmızılı ekip Başkent deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişe dur demek istiyor.
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper, Adzic, Börven.
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga.
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