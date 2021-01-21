Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlıyor
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor
Süper Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 15 puanla 20. sırada yer alıyor.
Son yedi maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen Kasımpaşa ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Kasımpaşa MKE Ankaragücü Süper Lig
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