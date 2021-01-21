Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor

Süper Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 15 puanla 20. sırada yer alıyor.

Son yedi maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen Kasımpaşa ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilirsiniz...