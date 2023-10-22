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Spor
TRT SPOR/AA 22.10.2023 15:46

MKE Ankaragücü İstanbulspor deplasmanında

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ev sahibi İstanbulspor'la karşılaşıyor.

MKE Ankaragücü İstanbulspor deplasmanında

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü İstanbulspor deplasmanında

Milli aradan önce teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın yerine Emre Belözoğlu'nu getiren başkent temsilcisi, yeni çalıştırıcısıyla ilk maçında Mondihome Kayserispor'u 3-0'la geçmişti. Ligde 9 puanla 12. sırada haftaya giren MKE Ankaragücü, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmaya çalışacak.

Teknik direktörlüğe Türk asıllı İsviçreli teknik adam Hakan Yakın'ı getiren İstanbulspor ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Son 5 maçını kaybeden İstanbul ekibi, 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçları MKE Ankaragücü kazanmıştı.

 Emre Belözoğlu "dalya" diyecek

MKE Ankaragücü'nün genç çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki 100. sınavını İstanbulspor karşısında veriyor.

Belözoğlu, Fenerbahçe ile 10, Başakşehir ile 88, MKE Ankaragücü'nde ise 1 kez teknik direktör olarak görev aldı. Söz konusu 99 maçın 77'sini kaybetmeyen Belözoğlu, bu karşılaşmalarda takımlarıyla 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Coly, Ali, Loshaj, Muammer, Vorobjovas, Ndao, Jackson, Traore.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mert, Hanousek, Tolga, Efkan, Cephas, Morutan, Rodrigues, Bajic.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener
 

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