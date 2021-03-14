MKE Ankaragücü Göztepe'yi ağırlıyor
Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi konuk ediyor.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Ligde son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, haftaya 39 puanla 9. sırada girdi.
Lige tutunma mücadelesini sürdüren MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son iki maçını kazanarak ligde 26 puanla 18. sıraya yükseldi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe, 3-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.
GOL - 28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.
37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.
İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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