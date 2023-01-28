Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Son haftalarda yükselişe geçen ve oynadığı son 3 lig maçından 2'sini kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, çıkışını Gaziantep temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyor.

Geçen hafta deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 22'ye çıkartarak 11. sıraya yükselmişti. Bu sezon ligde üst üste 2 maç kazamayan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, bunu başarmak için de mücadele edecek.

Ligde 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise galibiyet özlemini başkentte dindirmeye çalışacak. Gaziantep FK, haftaya 19 puanla 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Eryaman Stadyumu.

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Murat Şener.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Atakan Çankaya, Diack, Zahid, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sowe.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo.