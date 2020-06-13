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MKE Ankaragücü Gaziantep deplasmanında
[Fotoğraf: Ankaragücü Spor Kulübü]
MKE Ankaragücü, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de 27. hafta maçında 14 Haziran Pazar günü Gaziantep FK'yle deplasmanda karşılaşacak.
Ligdeki son maçını 13 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
MKE Ankaragücü'nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
Gaziantep'te Kalyon Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Etiketler: MKE Ankaragücü koronavirüs salgını süper lig Gaziantep FKSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:25
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