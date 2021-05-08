Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
MKE Ankaragücü Fenerbahçe'yi ağırlayacak
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 40. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak, ligin zirvesini ve alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak.
Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fenerbahçe MKE Ankaragücü Süper Lig
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