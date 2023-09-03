MKE Ankaragücü Fenerbahçe karşısında

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk ediyor.

Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıktı.

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İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe ise başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıktı.

Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç.

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.