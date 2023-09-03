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Spor
TRT HABER / AA 03.09.2023 21:35

MKE Ankaragücü Fenerbahçe karşısında

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu sezon Ankara'daki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

MKE Ankaragücü Fenerbahçe karşısında
[Fotograf: İHA]

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk ediyor.

Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıktı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü Fenerbahçe karşısında

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe ise başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıktı.

Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç.

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

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