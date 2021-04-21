Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
MKE Ankaragücü Denizlispor'u ağırlıyor
[Fotoğraf: İHA]
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Denizlispor ağırlıyor
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
İç sahada son 4 maçını kayıpsız geçen MKE Ankaragücü, 37 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.
Ligde galip gelemediği 6 karşılaşmada sadece 2 puan alabilen Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra Ali Tandoğan'la anlaştı.
Tandoğan'la ilk maçına çıkan yeşil-siyahlı ekip, bitime 7 hafta kala 26 puanla son sırada bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Denizlispor MKE Ankaragücü Süper Lig
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