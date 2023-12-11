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Spor
TRT Haber 11.12.2023 16:10

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor.

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

MKE Ankaragücü, ligin 14. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor ise sahasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Başkent ekibinin karşılaşma öncesinde ligde 4 galibiyeti 5 beraberliği ve 5 mağlubiyeti bulunurken 17 puanla 12. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinin ise karşılaşma öncesinde ligde 6 galibiyeti 3 beraberliği ve 5 mağlubiyeti bulunurken 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

Taraflar arasındaki önceki karşılaşmalara bakıldığında MKE Ankaragücü 16 galibiyet alırken Çaykur Rizespor ise 13 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

17 puanla 12. sırada bulunan MKE Ankaragücü, karşılaşmayı kazanması durumunda 20 puanla 10. sıraya yükselecek.

21 puanla 9. sırada bulunan Çaykur Rizespor ise karşılaşmayı kazanması durumunda 24 puanla 6. sıraya yükselecek.

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

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Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü Süper Lig
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