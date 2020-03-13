MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KENDİ KALESİNE ATTI ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ 17. dakikada Atila'nın köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği sert top Orgill'i ıskaladı ancak Çaykur Rizesporlu Burak Albayrak şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

ANKARAGÜCÜ'NDEN İKİNCİ GOL 22. dakikada Atila'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma ceza sahası dışına çeldi. Topla buluşan Lukasik, topu doğrudan ceza sahasındaki Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues iyi döndü ve temiz bir vuruşla golünü attı. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Burak, Melnjak, Abdullah, Diomande, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Sarı kart: Dk. 20 Konrad Michalak (MKE Ankaragücü)

Goller: Dk. 17 Burak Albayrak (kendi kalesine), Dk. 22 Gerson Rodrigues (MKE Ankaragücü)