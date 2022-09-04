MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı ağırlıyor
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen MKE Ankaragücü'nde son hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında yaşanan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli yönetim Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ı getirdi. MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Erdoğan'la da ilk sınavını, 4 maçta 10 puan toplayarak averajla lider olan Beşiktaş karşısında verecek.
MKE Ankaragücü, sezonun ilk 3 puanına Beşiktaş karşısında, taraftarı önünde ulaşmak için mücadele edecek.
Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
- 21:55
- 21:46
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