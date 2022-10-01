Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Ligin 5. haftası öncesi göreve getirilen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı ve ligde ilk galibiyetini milli aradan önce Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik skorla alan MKE Ankaragücü, 4 puanla 16. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği Medipol Başakşehir ise sezona çok iyi bir giriş yaptı.

İstanbul ekibi, ligin geride kalan bölümünde topladığı 14 puanla 3. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir, bu sezon henüz kalesinde gol görmeyen ve mağlup olmayan tek takım olarak da dikkati çekiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...