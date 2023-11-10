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Spor
TRT HABER / AA 10.11.2023 19:55

MKE Ankaragücü Antalyaspor karşısında

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk ediyor.

MKE Ankaragücü Antalyaspor karşısında

Eryaman Stadı'ndaki saat 20.00'da başlayan mücadeleyi hakem  Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan alan MKE Ankaragücü, haftaya 13 puanla 12. sırada girdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bitexen Antalyaspor ise geçen hafta Beşiktaş'ı 3-2 yenmenin moraliyle başkente gelecek. Haftaya 15 puanla 8. sırada giren Akdeniz temsilcisi, ligdeki son 2 maçını da kazandı.

Son iki maçını RAMS Başakşehir ve Beşiktaş karşısında kazanan kırmızı-beyazlılar, Ankara deplasmanından da üç puanla dönüp, ligdeki çıkışına devam etmek istiyor.

Emre Belözoğlu cezalı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde olamayacak.

RAMS Başakşehir'i çalıştırırken bir sarı kart gören Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde ise 4 maçta üç kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon toplamda dört sarı kart gören Belözoğlu, cezalı duruma düştü. Genç teknik adam cezasını Bitexen Antalyaspor maçında çekecek.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebiliriz...

MKE Ankaragücü Antalyaspor karşısında

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