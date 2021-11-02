Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Güneş'ten altın madalya
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
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Etiketler: Milli Sporcular
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