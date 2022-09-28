53 ülkenin katılacağı, 10 grubun yer alacağı ve 6 torbanın bulunduğu elemelerde Türkiye, 4. torbada yer alacak.

10 grubun 7'sinde 5, 3'ünde ise 6 takımın bulunacağı organizasyonda grup liderleri ve ikinciler, isimlerini finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.

Rusya men edildi, Almanya doğrudan katılacak

2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, turnuvaya doğrudan katılacağı için eleme kuralarında yer almayacak. Ayrıca UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan men ettiğini açıkladığı Rusya da elemelerde yer alamayacak.

4 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı, Münih'te bulunan Allianz Arena'da; final karşılaşması ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle:

1. torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. torba: Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn