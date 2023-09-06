Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.09.2023 15:20

Milli Takım Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Eskişehir'e gitti.

Milli Takım Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti

Sabah yapılan antrenmanla Ermenistan karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra otobüsle Riva'dan İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, buradan kalkan uçakla Eskişehir'e hareket etti.

Milli kafileye, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop başkanlık yaptı.

Türkiye-Ermenistan maçı öncesi "fan zone" kurulacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül tarihlerinde faaliyet gösterecek taraftar alanında, futbolseverlerin ilgisini çekecek sponsor etkinliklerinin yanı sıra eğlence dolu çeşitli oyunlar da gerçekleştirilecek.

Oyunlarda başarılı olan taraftarlar; forma ve maç bileti gibi çeşitli hediyeler kazanma imkanı bulacak. Taraftar alanına A Milli Takım'dan sürpriz oyuncu ziyareti gerçekleştirilip, futbolseverlere hayranı oldukları yıldız isimlerle tanışma ve onlara forma imzalatma fırsatı sağlanacak.

Milli takım ürünlerinin Eskişehirli futbolseverlerin beğenisine sunulacağı "Bizim Çocuklar Tırı" da taraftar alanında hazır bulunacak. Tırda iki gün boyunca Eskişehir'deki milli maça özel indirimli forma satışı yapılacak.

Ayrıca, müsabaka için bilet bulamayan vatandaşlar, alana kurulacak dev ekrandan Türkiye-Ermenistan maçını takip edip, milli heyecana ortak olacak.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Ermenistan Eskişehir EURO 2024 TFF
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Doğucan Haspolat ve Djaniny yol ayrımında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor
16:10
Kırklareli'ndeki selin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı
15:58
ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı
15:49
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de
15:39
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
15:09
Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü böyle görüntülendi
Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü böyle görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ