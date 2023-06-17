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Spor
AA 17.06.2023 18:52

Milli sporcu Enver Yıldırım Türkiye'nin eskrim tarihindeki ilk madalyasını kazandı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldırım, Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazanan isim oldu.

Milli sporcu Enver Yıldırım Türkiye'nin eskrim tarihindeki ilk madalyasını kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Ay yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Şampiyona 18 Haziran Pazar günü sona erecek.


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