Milli sporcu Enver Yıldırım Türkiye'nin eskrim tarihindeki ilk madalyasını kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Ay yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.
Şampiyona 18 Haziran Pazar günü sona erecek.
Enver Yıldırım’dan Eskrim Tarihimizde Bir İlk— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) June 17, 2023
Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 16-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda ülkemizi kılıç kategorisinde temsil eden milli sporcumuz Enver Yıldırım kazandığı bronz madalya ile bireysel büyüklerde… pic.twitter.com/Ty4E5mS8qr