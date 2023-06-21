Milli pentatloncular Polonya ve İngiltere'de olimpiyat kapısını aralamak istiyor

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde konaklayan ve 5 farklı branşta hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, Polonya'daki 3. Avrupa Oyunları ile İngiltere'deki dünya şampiyonasına katılarak olimpiyat kotası için mücadele edecek.

Binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarında mücadele edecek olan milliler, söz konusu müsabakalardan birinden kota almaları halinde olimpiyat kapısını aralayıp madalyaya uzanmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel, sporcuların dayanıklılıklarını artırmak için yüksek irtifada kamp yaptıklarını söyledi.

Modern pentatlonun zorluk derecesi yüksek binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atışın birlikte olduğu 5 branştan oluştuğunu anımsatan Pekel, önümüzde Avrupa Oyunları için dayanıklılığın çok önemli olduğunu, bunu geliştirmek için de zaman zaman yüksek rakıma çıktıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Federasyonun tüm imkanlarıyla kendilerine destek verdiğini aktaran Pekel, farklı branşlar olması nedeniyle koordineli şekilde yoğun tempoda çalışma yaptıklarını bildirdi.

"İlke, geçtiğimiz ay tarihe geçti ve dünya ikincisi oldu"

Pekel, milli sporcu İlke Özyüksel'in önemli başarılara imza attığını vurguladı.

"İlke, geçtiğimiz ay tarihe geçti ve dünya ikincisi oldu. Muhtemeldir ki Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası bizi bekliyor. Bunun için hazırlanıyoruz. İlke, 2000 yılında kurulan bir federasyonun 2016'da ilk kez olimpiyatlara katılan sporcusu olarak tarihe geçti. 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda 5. olarak başka bir tarihi süreç başlattı. Mısır'daki dünya şampiyonasında üçüncü, bu yıl ki dünya kupası finalinde ise dünya ikincisi oldu. Dünyanın 'elit' dediğimiz ilk 10 sporcunun içinde her zaman yer alıyor ki şu anda dünyada üçüncü sırada. Belli bir puan sıralaması var o nedenle olimpiyat kapısı açık olan bir sporcu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Pekel, zaman zaman yurt dışı kampı yaptıklarını ifade etti.

"Eskrimde çok fazla rakibe ihtiyaç var. Türkiye'de bunun olumsuzluğunu yaşadığımız için çok sık Macaristan'a gidiyoruz çünkü oradaki bir kulüpte mücadele edebileceğimiz 40-45 sporcu var. O açıdan bizim için avantaj. Buğra başarılı bir diğer sporcumuz ve Tokyo'yu kıl payı kaçırdı. 36 sporcunun davet edildiği olimpiyatlarda 38. oldu. Bu şanssızlığı Paris Olimpiyatları'nda yaşamak istemiyoruz, o nedenle gerek fizyolojik gerekse mental tüm çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz."

"Verdiğimiz emeğin karşılığını alma zamanı"

Pekel, Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

"Avrupa Oyunları çok kalabalık bir organizasyon olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz çünkü verdiğimiz emeğin karşılığını alma zamanı. 8 olimpiyat kotası verilecek onu almaya çalışacağız. Dünya ikinciliğini perçinlemek için olumlu geçmesini isteriz. Sonra 20 Ağustos'ta İngiltere'de son yarışımız olan dünya şampiyonasına gideceğiz ve orada da kürsü aramaya çalışacağız ki olimpiyat sürecinde yabancı sporculara baskı oluştursun. Olimpiyat kotasını bu yarışlardan bir tanesinde alırsak rahatız çünkü artık seçici biz olacağız."

Pekel, bu müsabakaların ardından kota alınması halinde olimpiyata odaklanacaklarını işaret etti.

"Son olimpiyatı 5. kapattık. İsteriz ki şimdi kürsünün ortasında, olmadı bir kenarında olalım. Her şeyden önce bu kadar emeğin sonunda gerçekten arzumuz bu başarıyı taçlandırmak bunun beklentisi içinde olacağız."