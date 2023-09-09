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Spor
AA 09.09.2023 16:12

Milli özel atletler Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

İtalya'da devam eden Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nın yedinci gününde atletizm milli takımı, 6'sı altın 16 madalya kazanırken toplamda 31 madalya ile Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Milli özel atletler Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu
[Fotograf: AA]

Padova kentinde Stadio Colbacchini Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Dilara Çevik cirit atmada altın, Münevvere Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Dilara Çevik, 800 metre koşuda mozaik sporcu kategorisinde gümüş, ayrıca 200 metre koşuda da gümüş madalya elde etti. Atletizmde kadınlarda 800 metre koşuda Kardelen Demir gümüş, Münevvere Yılmaz ise bronz madalya kazandı. 1500 metre yürüyüş kategorisinde ise Münevvere Yılmaz ise 2. olarak kürsüye çıktı.

Erkeklerde de milli sporculardan Ramazan Ünlü cirit atma ile 1500 metre yürüyüş kategorisinde iki bronz madalya kazandı. 800 metre mozaik kategorisinde Emirhan Akçakoca altın, Ali Topaloğlu bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Topaloğlu gülle atmada ise altın madalya kazandı. Emirhan Akçakoca ayrıca uzun atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre koşuda ise yine Emirhan Akçakoca altın, Ali Topaloğlu gümüş madalya elde etti. Emirhan Akçakoca, 1500 metre yürüyüş kategorisinde de altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Atletizmde milli sporcular bugün 6 altın, 5'şer gümüş ve bronz madalya kazandı. Organizasyonda milli atletler bireysel olarak toplamda 15 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere takım halinde 31 madalya ile Avrupa ikincisi olmayı başardı.

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