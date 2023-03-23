Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterciler Arnavutluk'ta Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek
Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenecek Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 25 Mart-2 Nisan tarihlerinde Durres kentinde gerçekleştirilecek.
Türkiye'yi Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda, kadınlarda Yağmur Melek Şahin, Ezgi Kılıç, Burcu İldem Gerçekten, Büşra Çan ve Tuana Süren, erkeklerde ise Burak Aykun, Kerem Kurnaz ve Sami Baki Kıymet temsil edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sezonun ilk uluslararası organizasyonu için hazır olduklarını belirterek, "Yıldızlar düzeyinde iyi bir noktadayız. Geçtiğimiz yıl sporcularımız güzel sonuçlara imza attı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sporcularımıza şampiyonada başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Halter
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